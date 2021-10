Ventura: “Già lo scorso anno dissi che Osimhen era straordinario. Contro il Torino sarà dura”

Il tecnico Giampiero Ventura ha parlato cosi in vista di Napoli-Torino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Napoli-Torino? Chiaramente parliamo di due esperienze per me completamente diverse. Il Napoli incontra una squadra molto aggressiva e che non fa giocare. Per il Torino sarà un altro grande banco di prova perché la crescita della squadra va verificata contro squadre dello spessore del Napoli. Partita indicativa sul futuro di queste due squadre, dagli obiettivi diversi ma entrambe con difficoltà nell’affrontare le caratteristiche delle singole squadre.

Osimhen? Dicevo dall’anno scorso che era un acquisto straordinario. Sarà bello vederlo contro Bremer, che al momento è uno dei migliori difensori della Serie A. Sarà uno spettacolo nello spettacolo. Allungo del Napoli? Una squadra che fa 7 vittorie consecutive la convinzione ce l’ha. Però la Coppa d’Africa andrà a incidere, ovviamente più punti avrà e meglio sarà. Purtroppo per loro però la coppa andrà a incidere perché porterà via 3-4 giocatori fondamentali. Non la trovo una cosa corretta ma queste sono le regole e bisogna saper accettare il calendario. Non vedo nel calendario un nemico del Napoli quanto piuttosto la perdita di giocatori fondamentali”.