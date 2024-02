Ventura: “La stagione del Napoli è difficile da spiegare. Spalletti? Deve puntare al risultato. Su Modesto alla Roma…”

La redazione di TvPlay.it ha intervistato Gian Piero Venutra per parlare di tanti argomenti dal probabile approdo di Modesto alla Roma, passando per i momenti di Napoli e Cagliari, alla Nazionale di Spalletti.

Cosa ci può dire sulla stagione deludente del Napoli che, a sorpresa, ha mostrato molta confusione?

“E’ difficile da spiegare. La squadra, al netto di Kim, è la stessa. Il Napoli aveva 20 punti di vantaggio, mentre ora ne ha 20 dalla prima: sono ben 40 punti di differenza tra sei mesi ed adesso. E’ successo di tutto e di più. Il post Scudetto non è stato gestito benissimo. Rudi Garcia, poi, ha sbagliato l’approccio, affermando che non conosceva come giocava la squadra campione d’Italia. Lo spogliatoio dava la sensazione di non essere più unito, mentre con Mazzarri c’è il tentativo di ricompattarlo: ma la strada è ancora lunga. E’ davvero un peccato”.

Lei ha allenato Francois Modesto, ce lo può raccontare dal punto di vista caratteriale?

“Stiamo parlando di 20 anni, chiaramente, è cambiato il mondo, ho comunque un ricordo preciso. Era un ragazzo che, al di là delle buone qualità tecniche, aveva personalità, aveva voglia di arrivare. Tutto questo gli ha permesso di ritagliarsi uno spazio a livello dirigenziale. Aveva una personalità molto spiccata”.

Si aspettava questa sua carriera da dirigente? Cosa ci può dire sul suo possibile approdo alla Roma?

“Non mi stupisce il percorso che ha fatto, perché aveva una grandissima fame già quando era un calciatore. Roma? Non posso dire cosa può dare alla squadra giallorossa. Se dovesse andare alla Roma, gli faccio comunque l’in bocca al lupo”.

A proposito di Roma, cosa ci può dire della brutta sconfitta del Cagliari di ieri sera?

“E’ stato un brutto ko, perché non c’è mai stata partita. Non è stato un bel segnale. E’ la terza sconfitta consecutiva, di positivo c’è che anche le altre squadre impegnate nella corsa salvezza stanno facendo molta fatica. Il Cagliari deve sicuramente mettere qualcosa in più rispetto alla sfida contro la Roma. I rossoblù erano più consapevoli ad inizio stagione, mentre ora li vedo in difficoltà”.

Spalletti al prossimo Europeo deve puntare alla difesa del titolo o alla crescita dei giovani per prepararli al meglio per le qualificazioni al Mondiale del 2026?

“In Nazionale si deve fare risultato. Un conto è fare delle amichevoli, dove puoi programmare alcune cose, un conto è un Europeo, dove c’è l’obbligo di fare risultato. Anche se va di pari passo, visto che in questa Nazionale non ci sono tantissimi giocatori anziani. Proprio per questo motivo, oltre ad essere competitiva sin da subito, l’Italia è proiettata verso il futuro, sperando che possa essere il più luminoso possibile. Un grande in bocca al lupo a Spalletti che se lo merita”.

Come valuta la stagione del Torino? Juric ha detto che va via se non riesce a centrare l’Europa?

“Quella di quest’anno è la squadra più forte da quando Cairo è presidente, è giusto che Juric dica questo”.

William Scuotto per TvPlay.it