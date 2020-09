Veretout, l’agente: “Jordan rimarrà alla Roma. Il Napoli per prenderlo dovrebbe vendere Koulibaly…”

Il Napoli è da tempo sulle tracce di un centrocampista e il preferito sarebbe Jordan Veretout, ritenuto però incedibile dalla Roma. A chiudere le porte al club azzurro, ancora una volta, ci ha pensato l’agente del centrocampista francese Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Resta alla Roma. Il Napoli per fare un investimento come quello per Jordan, deve cedere Koulibaly che non credo andrà via. Non spenderanno 15-20 milioni per un centrocampista, credo prenderanno qualcuno in prestito. L’85% dei movimenti fatti in questo mercato sono prestiti con diritto di riscatto, tutti cavalli di ritorno per l’anno prossimo”.