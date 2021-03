Veretout, l’agente: “Sta bene alla Roma, impossibile che possa venire al Napoli”

Mario Giuffredi, agente di Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli da qui alla fine del campionato, farà un gran finale di stagione che gli permetterà di arrivare in Champions League. Se vince la partita di recupero con la Juve, si mette a pari punti con il Milan e potrebbe anche arrivare secondo in classifica. Il segnale importante è stato dato. Il Napoli al completo può andare a vincere ovunque. Questa è una squadra dai grandi valori. Se non avesse avuto tutte quelle assenze, avrebbe potuto lottare per lo scudetto. Fonseca? E’ un signor allenatore. E’ molto bravo. E’ stato sfortunato anche lui come Gattuso. Non ha potuto lavorare in gran tranquillità con la pandemia ed ha dovuto fare i conti con un cambio di proprietà. Dal punto di vista tattico è bravo e fa esprimere benissimo le sue squadre. E’ un profilo internazionale. Veretout? Sarà disponibile alla ripresa del campionato. Siamo convinti che continuerà a fare quello che sta facendo. Veretout sta bene alla Roma. Credo che sia impossibile che Vereout possa venire al Napoli. Credo che sia difficile anche che Fonseca vada al Napoli. Io opterei per Juric”.