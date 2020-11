Vergognoso Mughini, attacco a Maradona: “Scappato di notte ed inseguito dalla polizia. De Magistris ridicolo a volergli intitolare lo stadio!”

Una stoccata che arriva dritto al cuore dei tifosi del Napoli, da parte di Giampiero Mughini. intervistato da La Zanzara, su Radio 24, l’opinionista ha attaccato la figura di Diego Armando Maradona non risparmiandosi. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Diego è scappato dalla polizia, di notte, è stat messo sotto processo per non aver pagato milioni di tasse. Era un uomo tormentato, ma ci sono degli atleti che sul piano generale luccicano, ma non era il suo caso. Stadio in suo onore? De Magistris è ridicolo, dovrebbe volare più alto. Se non lo santifichi passi per un malvivente. Quel Napoli lì non era solo Maradona, altrimenti non avrebbe vinto, senza di loro non avrebbe vinto neppure a briscola”.