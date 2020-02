Verona, Juric: ”Rrahmani e Amrabat già venduti? Avranno lo spirito giusto”

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Verona Ivan Juric è stato interrogato sul mercato ed ha parlato anche dei giocatori già venduti a Napoli e Fiorentina: “Sul mercato di riparazione non mi piace fare troppo casino, se la squadra va bene cerchi di sostituire chi non gioca con chi pensi possa dare qualcosina in più. Abbiamo venduto due giocatori per tanto, ma sono rimasti, sono sicuro che continueranno con lo spirito giusto. A livello organizzativi non siamo ancora pronti per fare investimenti mirati”.