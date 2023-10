Verona-Napoli 1-3, le pagelle di IamNaples.it: Kvaratskhelia spaziale

Il Napoli torna alla vittoria al Bentegodi contro il Verona e lo fa grazie uno spaziale Khvicha Kvaratskhelia, autore di una doppietta. Il punteggio finale è di 1-3: in gol anche Matteo Politano, con Lazovic che ha accorciato le distanze nella ripresa. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6,5: E’ autore di ottimi interventi che chiudono la porta sia quando il risultato è in parità, sia quando è il Napoli davanti. Sul gol di Lazovic può far poco, il suo tiro è violento e molto ravvicinato.

Di Lorenzo 6,5: Una garanzia sia a destra, sia a sinistra, quando Garcia lo sposta per mettere Zanoli. Bravo anche quando deve servire in verticale Politano e lanciarsi in avanti per proporre un’opzione in più.

Rrahmani 6,5: Buca la palla in occasione dell’1-3, ma obiettivamente gioca una gara perfetta. In fase di impostazione non sbaglia nulla, così come in marcatura e sulle palle alte. E’ mancato tantissimo al Napoli.

Natan 6,5: Migliora di partita in partita, ha grande qualità nel far partire l’azione da dietro e nei duelli con Djuric si comporta ottimamente.

Mario Rui 6,5: Quando è in campo, anche Kvaratskhelia è più devastante. Gli dà una mano sulla sinistra, anche quando gli animi si accendono come un vero capitano. Dal 66′ Zanoli 6: Subentra a un Mario Rui ammonito, con Olivera tornato tardissimo dalla sosta. Va a destra e si limita a giocare semplice, com’è giusto che sia in una fase della partita delicata.

Cajuste 7: E’ praticamente ovunque, vince tantissimi duelli a centrocampo, si fa vedere con coraggio e si butta in area favorito dai movimenti di Raspadori.

Lobotka 6,5: Tiene bene a centrocampo, è il geometra della squadra come sempre. Dimostra un’intelligenza superiore quando il Verona attacca e anticipa spesso gli avversari.

Zielinski 6,5: Vede praterie dove gli altri vedono soltanto vicoli strettissimi, la sua qualità non è replicabile in nessun giocatore della Serie A. La cosa straordinaria è che può fare anche di più, la prova è comunque positiva. Dall’84’ Gaetano s.v.

Politano 7,5: Sblocca la partita con un gran bel gol, la sua voglia di vincere gli permette di pressare tutto ciò che si muove sulla sua fascia e riesce anche ad abbinare giocate di qualità, siglando anche due assist. Dall’84’ Zerbin s.v.

Raspadori 7: Libera gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni offensivi, i difensori del Verona vanno in grossa difficoltà quando gli arriva il pallone. Serve l’assist a Politano, sfortunato in zona gol. Nel suo ruolo è un grande giocatore. Dal 66′ Simeone 6: Lotta con i difensori avversari, collabora alla vittoria con i suoi movimenti ed è un po’ sfortunato quando si tratta di concretizzare.

Kvaratskhelia 8: Spaziale. Due perle che regalano i tre punti al Napoli e più tranquillità per Garcia. Riduttivo provare a trovare degli aggettivi per descrivere la prestazione meravigliosa di oggi. Dall’77’ Lindstrom s.v.

Rudi Garcia 6,5: Schiera i giocatori nei propri ruoli senza esperimenti e le cose vanno bene. Raspadori è un centravanti e non una mezzala, un esterno o un trequartista. Mossa vincente Mario Rui titolare e anche Cajuste per sostituire Anguissa. La perplessità riguarda l’abbassamento del Napoli dopo aver segnato il terzo gol e i tanti tiri concessi al Verona, che si sono infranti sui guantoni di Meret.

Nico Bastone