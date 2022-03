Verona-Napoli, dubbio Fabian per Spalletti: lo spagnolo sta combattendo con la pubalgia

Tuttosport fa il punto della situazione in casa Napoli in vista del match contro l’Hellas Verona e si sofferma soprattutto su Fabian Ruiz, il quale potrebbe partire dalla panchina nel prossimo turno di campionato: “Ormai Spalletti può contare sull’organico praticamente al completo, anche se bisogna verificare le condizioni di Fabian Ruiz, da tempo alle prese con una fastidiosa forma di pubalgia. Tuanzebe e Malcuit sono gli unici due azzurri indisponibili per la sfida col Verona: ieri hanno svolto lavoro personalizzato sia in campo sia in palestra”.