Verona Primavera, Corrent: “Col Napoli gara complicata, ha tante qualità”

“Dobbiamo chiudere al meglio il girone di andata giocando un grande partita” ha dichiarato mister Nicola Corrent alla vigilia della 17a giornata, aggiungendo: “La squadra, considerato il valore degli avversari di questo campionato, ha sempre espresso il proprio gioco, mettendo in campo prestazioni di buon livello.”

Napoli forte sopratutto in trasferta? Parliamo di una squadra dalla fisionomia delineata, che evidentemente è capace di sfruttare le proprie caratteristiche al meglio lontano da casa. Ci aspetta una gara complicata, perché il Napoli concede poco avendo una grande organizzazione a livello difensivo, ma è allo stesso tempo capace di giocare in verticale e rendersi pericoloso in fase di ripartenza.”