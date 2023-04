Verona, Zaffaroni a DAZN: “Questo punto vale tantissimo per noi”

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a dopo il pareggio contro il Napoli: “E’ un punto che vale tantissimo per noi, per la nostra classifica. E’ una grande iniezione di fiducia fare risultato qua, ci deve dare morale e fiducia per il prosieguo. Avremo un finale di stagione intenso e questo è un risultato che ci deve dare grande morale. Abbiamo preparato la gara in questo modo perchè il Napoli è una grandissima squadra, con grandi indivualità, una organizzazione di gioco eccezionale, sapevamo che dovevamo fare una gara di grande attenzione e in tutte le occasioni che potevamo ripartire l’abbiamo fatto, con Lasagna che ha quel tipo di caratteristiche. Siamo molto soddisfatti di questa partita. Il concetto fondamentale è rispettare questa squadra che si è imposta anche in Europa e poi la decisione di Lasagna da quella parte è perchè lui ha le qualità fisiche eccezionali per fare quel ruolo, ha fatto una partita eccezionale dal punto di vista difensivo. Dobbiamo avere la mentalità di dover lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Manca l’ultimo pezzo e non dobbiamo mollare”.