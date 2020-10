Vialli: “Credo che quest’anno sia difficile per la Juve. Il campionato sarà aperto”

Gianluca Vialli, capo della delegazione della Nazionale italiana, si esprime sul campionato della massima serie di questa stagione. Per i bianconeri, secondo Vialli, aggiudicarsi lo scudetto sarà un’impresa ardua, dall’esito tutt’altro che scontato.

Di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Credo che quest’anno sia difficile per la Juventus. Ma questo al di là del cambiamento dell’allenatore. E’ quasi fisiologico, dopo nove anni, che gli altri abbiano trovato le contromisure e che tu possa sentirti un po’ appagato. Anche se il senso di appagamento della Juve, io ne so qualcosa, non è previsto, non esiste. Alla Juve devi allenarti come se non avessi mai vinto una partita e devi giocare come se non ne avessi persa mai una. Però le altre, penso che adesso siano pronte a competere. Non so chi vincerà, ma credo che quest’anno le altre, oltre ad essersi rafforzate, forse sentiranno meno di prima che il campionato è scontato lo vinca la Juventus. Sarà più aperto”.