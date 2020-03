Vice-Pres AIC: “Le cose non possono andare avanti così”

In diretta su Radio Marte è intervenuto Umberto Calcagno, vice-pres AIC (Associazione Italiana Calciatori). Queste le sue dichiarazioni.

“La nostra posizione è chiara ma non è giusto che siano i calciatori a prendere questa decisione. C’è bisogno che chi ha la responsabilità sopra di noi ci dica cosa si possa fare e cosa no. Ci sono delle situazioni particolari di squadre che magari vanno in trasferta e poi vengono messi in quarantena quando rientrano.

Domani ci sarà questo confronto in conference call per capire quale sarà la situazione. La nostra proposta è chiara, stando così le cose non si può andare avanti. Non abbiamo mai indetto uno sciopero, ci siamo detto che non era la cosa migliore da fare in questo momento”.