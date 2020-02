Vicenda Gattuso-Allan, Graziani: “Io l’avrei mortificato davanti ai compagni e non in conferenza stampa”

Ha fatto parecchio discutere il motivo della non convocazione di Allan per la trasferta di ieri contro il Cagliari, avvenuta per motivi disciplinari come spiegato dallo stesso Gattuso. In molti, specie tra i tifosi, non hanno perso l’occasione per scagliarsi contro il calciatore, ma c’è anche chi invece, che calciatore ci è stato, ha preso le parti del brasiliano.

La persona in questione è Ciccio Graziani, che in diretta a Radio Marte ha espresso il suo disaccordo con la scelta del tecnico azzurro di aver denunciato in pubblica piazza il comportamento dell’ex Udinese: “Avrei preferito ci fosse una gestione interna della cosa riguardante Gattuso e Allan. Magari avrei mortificato il ragazzo negli spogliatoi davanti ai compagni e non in conferenza stampa“.