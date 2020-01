VIDEO – 10 gennaio 1988, punizione capolavoro di Maradona nel 4-0 alla Fiorentina al San Paolo

Il giorno 10 gennaio il Napoli ha giocato tredici partite, nove in serie A, tre in serie B ed una in coppa Italia, ottenendo otto vittorie e due pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 4-0 alla Fiorentina nella quattordicesima giornata della serie A-1987/88

Questa è la formazione schierata da Ottavio Bianchi:

Garella; Bigliardi, Francini; Bagni, Ferrario (69′ Filardi), Renica; Careca, De Napoli, Giordano (79′ Carnevale), Maradona, Romano

I gol: 3′ Giordano, 33′ Careca, 35′ Maradona, 74′ Giordano

Dopo tredici giornate il Napoli era primo in classifica con tre punti di vantaggio su Milan e Sampdoria. Quel 1987/88 si ricorda per il sorpasso da parte del Milan di Sacchi con il 3-2 al San Paolo del primo maggio 1988.

Il primo ed il quarto gol alla Fiorentina di Diaz e Roby Baggio portano la firma di Bruno Giordano che con 37 gol in maglia azzurra è il venticinquesimo bomber della storia del Napoli: 23 reti nelle 78 partite di serie A e 14 nelle 27 di coppa Italia. Non ha segnato nelle sue quattro presenze in Europa.

Ecco gli highlights di quel match: