VIDEO – 12 febbraio 1995, un gol di Rincon regala i tre punti al Napoli di Boskov contro la Cremonese

Il giorno 12 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, nove in serie A, una in serie B ed una in coppa Italia, ottenendo sei vittorie ed un pareggio, con quattro sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 alla Cremonese nella seconda di ritorno della serie A-1994/95

Questa è la formazione schierata da Vujadin Boskov:

Taglialatela, Pari, Tarantino, Bordin, Cannavaro, Cruz, Buso, Rincon (90′ Policano), Agostini (77′ Lerda), Carbone, Pecchia

I gol: 57′ Rincon

Dopo diciotto giornate il Napoli era tredicesimo in classifica. La stagione era partita con Vincenzo Guerini in panchina. Poi Boskov riuscì a a concludere il torneo al settimo posto.

Il gol che decise la vittoria sulla Cremonese di Gigi Simoni porta la firma di Freddy Rincon che vanta 7 gol nelle sue 28 presenze in quella serie A. Inoltre ha giocato in maglia azzurra senza segnare 5 partite di coppa Italia e 3 in Europa.

Ecco gli highlights di quel match: