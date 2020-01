VIDEO – 23 gennaio 2011, Bari-Napoli 0-2: Lavezzi e Cavani decisivi al San Nicola

Il giorno 23 gennaio il Napoli ha giocato dodici partite, otto in serie A, tre in serie B ed una in serie C1, ottenendo cinque vittorie e cinque pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 a Bari nella seconda di ritorno della serie A-2010/11

Questa è la formazione schierata da Walter Mazzarri:

De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio, Pazienza, Gargano (82′ Sosa), Zuniga, Lavezzi (89′ Dumitru), Hamsik (63′ Yebda), Cavani

I gol: 38′ Lavezzi, 87′ Cavani

Dopo venti giornate il Napoli era secondo in classifica alla pari con la Lazio ed a due punti dal Milan capolista. A fine torneo gli azzurri si sono piazzati al terzo posto alle spalle di Milan ed Inter.

Il gol che ha sbloccato il risultato al San Nicola di Bari porta la firma di Ezequiel Lavezzi. L’argentino è il sedicesimo bomber della storia del Napoli. Ha segnato 48 gol nelle sue 188 partite in maglia azzurra: 38 in 156 presenze in serie A, 5 nelle 12 di coppa Italia e 5 nelle 20 nelle coppe europee.

Ecco gli highlights di quel match: