VIDEO – Ancelotti chiama un tifoso dell’Everton: “Ti aspettiamo al Goodison Park, sei il benvenuto”.

Un bellissimo gesto in un momento difficile per tutti, ancora di più per chi è già affetto da particolari malattie. Carlo Ancelotti ha speso qualche minuto del suo tempo per chiamare al telefono un tifosissimo dell’, affetto da una patologia neurologica.

“Hi Mark, i’m Carlo”: esordisce così mister Ancelotti al telefono con Mark, poliziotto di 52 anni costretto a casa in isolamento domiciliare preventivo proprio mentre il Coronavirus dilaga anche in Inghilterra.

It was a pleasure talking to Mark. I wish him and all who are suffering due to the COVID-19 the best. Strength and courage to all. We will also win this match. https://t.co/ywTR3hBc9M

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) March 24, 2020