VIDEO – Chelsea, i tifosi insorgono fuori lo stadio: “F*ck Superleague!”

Dura protesta dei tifosi del Chelsea all’esterno dello Stamford Bridge, dove i Blues a breve incontreranno il Brighton. Sembrano essere circa 500 i tifosi inglesi, che hanno manifestato il loro dissenso verso l’istituzione della Superlega e la decisione del patron Abramovich di partecipare. Di seguito, alcuni video.

At Stamford Bridge, where the strongest protest we’ve seen against the European Super League is in full swing ahead of Brighton later. “You’ve ruined our club.” Pretty strong. pic.twitter.com/mq0Mfbc3CD

— Ron Walker (@ronnabe) April 20, 2021