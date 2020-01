VIDEO – Chiariello: “Ancelotti l’uomo delle bambole, che ha distrutto tutto. E’ la stagione dell’infamia”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato proprio della sconfitta del Napoli patita al San Paolo contro l’Inter, nel suo consueto editoriale per il programma Campania Sport: “Parlare dopo siamo buoni tutti. Se qualcuno prova a fare qualche analisi preventivamente, come ho provato a fare io, viene sommerso di parolacce. Io mi ero permesso di dire che stasera sarei stato felicissimo di un pareggio, e non sapevo che Napoli mi sarei trovato davanti, visto che conto il Sassuolo ho visto giocare il peggior primo tempo degli ultimi 20 anni di Napoli. Non ero sicuro di trovare stasera un Napoli in grado di arginare un Inter in grande fiducia. Il Napoli in 18 partite ha fatto 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, in casa ha perso contro Cagliari, Bologna, Parma ed Inter. Gattuso fa tre partite e due sconfitte, sabato va sul campo della squadra più in fiducia di tutti, ovvero la Lazio, che sta lottando per lo Scudetto e fa il Napoli che non c’è, il rischio che la sconfitta arrivi è altissimi, poi la Fiorentina e quindi la Juve.

Un gennaio difficilissimo, nel frattempo il direttore sportivo, bontà sua, è andato in vacanza a New York, è tornato il due gennaio ed il tre si è messo a lavoro. Pronti, via, il Napoli non ha preso nessuno. Tratta il milioncino, il mezzo milione, nel frattempo la squadra precipita. Si parla per slogan, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, alla fine in campo i giocatori non sanno cosa fare. Ancelotti, con il suo sodale Giuntoli, hanno realizzato la bellissima impresa con la quale il Napoli non può giocare con nessun modo di gioco. Fabiàn Ruiz lì è un delitto all’umanità, è l’anti centrale di centrocampo. Non si può fare 4-2-3-1 perchè non c’è il trequartista, nemmeno il 4-4-2 visto che questa è una squadra piena di esterni. Squadra piena di esterni che non ha come azionarli. Le uscite del Napoli sono terrificanti, giocatori posizionati male, passa un carrarmato come Lukaku che lo stermina tutti. Manolas, pensavo di aver preso un grande difensore a Napoli, ma è un disastro, una catastrofe pura. Dispiace per Meret, che ha tirato la carretta fino ad ora, e per Di Lorenzo. La situazione è veramente drammatica, non posso dire di aver visto segnali positivi.

Qualcosa in avanti Milik è un signor centravanti, Zielinski che mostra quello che può essere, ovvero un giocatore importante, e poi il deserto. Dopo le macerie di Ancelotti, pensavate che arriva un allenatore come Gattuso e risolve tutto magicamente? Qui ci vuole molto di più per riparare ai disastri fatti nelle ultime campagne acquisti. Elmas, l’unico centrocampista comprato, dov’è? Lozano, quello che va a sbattere da solo nei dieci minuti finali o che sbaglia due cross su due? Manolas è quel disastro visto questa sera? Qui il problema è molto grave, una società seria, organizzata e capace, a dicembre ha già fatto i suoi giochi ed il due si allenano già i giocatori che servono. Il peggio ancora deve venire, perchè voi pensate che questa squadra sia in grado di riprendersi e battere la Lazio e poi la Juve di Sarri? Vi state illudendo, il Napoli è scomparso! Dopo essere andato via l’uomo delle bambole, che ha distrutto tutto, ora o ci si mette a lavorare o ricorderemo questa stagione come quella dell’infamia, l’ultima volta che l’Inter ha vinto a Napoli era il ’97, vi ricorda qualcosa? A me si, tanta vergogna!”.