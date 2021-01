VIDEO – Chiariello: ”Giù le mani da Insigne! Anche Maradona sbagliò un rigore”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Juventus in Supercoppa: “Così fa male. Il figlio di Napoli, che può coronare la sua favola, ha sui piedi il centesimo gol della sua storia azzurra. Ultimamente ne ha segnati tanti di rigori. Ha fatto il solito saltello, ha spiazzato il portiere e l’ha messa fuori. Ora vogliamo mettere a rogo Lorenzo Insigne? Non è da questi particolari che si giudicano i giocatori. Ricordiamo che anche Maradona sbagliò un rigore e il Napoli fu eliminato dal Tolosa. Quindi giù le mani da Lorenzo Insigne!

Nel primo tempo partita bloccata e tattica, di quelle brutte. Complessivamente tre tiri in porta in tutta la partita, due grandi parate di Szczesny e una palla arpionata sulla linea da Ospina. Dopo la grande occasione di Lozano nel primo tempo, poi cos’altro? La chiamano applicazione tattica, io la chiamo tanta paura. Nel secondo tempo la Juve non ha fatto granché, ma il Napoli ha meritato il pareggio? Ronaldo fa una sola cosa, il gol, perché oggi è un giocatore inguardabile. Il Napoli giocava basso e non usciva più. Vogliamo parlare delle sostituzioni cervellotiche nel finale che sono servite solo a fare confusione? Una brutta partita dove il Napoli non meritava di perdere 2-0, ma dove di sicuro non ha meritato di vincerla. Mi è sembrato di rivedere in peggio Inter-Napoli, abbiamo regalato un trofeo alla Juve che stasera non stava in piedi. Fa male molto male il modo in cui abbiamo giocato questa partita”.