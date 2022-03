VIDEO – Clamoroso in Nigeria: tifosi in rivolta distruggono lo stadio dopo l’eliminazione

Scene assurde in Nigeria dopo l’eliminazione della Nazionale ai playoff di Qatar 2022. Victor Osimhen non parteciperà al Mondiale, pur non avendo perso nemmeno una delle due partite con il Ghana, che ha però superato il turno in virtù del gol in trasferta nell’1-1 di stasera. Ma non è questa la notizia: i tifosi della Nigeria, dopo il fischio finale dell’arbitro, si sono riversati in campo e hanno iniziato a distruggere tutto. Lagos è sottosopra per quella che è una specie di rivolta. E’ dovuta intervenire anche la polizia che ha utilizzato gas lacrimogeno.

It is getting messy here. Destroying everything they can touch. Tear gas fired! pic.twitter.com/g49v8oV9Rg — Yaw (@theyawofosu) March 29, 2022