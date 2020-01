VIDEO – Coppa di Francia, Nizza-Lione 1-2: a segno Ounas

E’ il Lione di Rudi Garcia a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa di Francia. La gara è stata decisa nel finale, in pieno recupero, da un rigore trasformato da Aouar dopo che il Nizza aveva trovato il pareggio pochi istanti prima con un gran sinistro di Ounas. C’è tanta Serie A in questa sfida di coppa francese: per il Lione l’ex Roma Garcia, ma anche Tatarusanu tra i pali e Andersen, ex Sampdoria, in difesa; dall’altra, Patrick Vieira in panchina e proprio Ounas, ex Napoli, in attacco. Parte bene il Lione che attacca bene la partita e passa in vantaggio al quarto d’ora. Moussa Dembélé stoppa una bella palla in mezzo di Cornet e con il destro trafigge Benitez. Va tutto sui binari giusti per gli ospiti che gestiscono il risultato per gran parte della gara e solo una bella giocata di Ounas permette al Nizza di pareggiare al minuto ’89 con un gran sinistro a giro che beffa Tatarusanu dal limite dell’area. Sembra tutto pronto per i supplementari, ma l’arbitro francese Schneider decide di concedere al Lione un rigore quantomeno dubbio che Aouar trasforma benissimo regalando la vittoria al Lione. 2-1 finale all’Allianz Riviera e Lione, prossima avversaria della Juventus in Champions League, ai quarti di finale di Coppa di Francia.