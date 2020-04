VIDEO – Coronavirus, 18enne suona Morricone alla chitarra sui tetti di Roma

Note sui tetti di Roma. Dopo le varie manifestazioni social che hanno visto gli italiani uniti dai balconi per attraversare questo periodo difficile di quarantena, un altro ragazzo si è messo in gioco per allietare questa situazione relativa al Coronavirus. Piazza Navona deserta, e Jacopo Mastrangelo, 18 anni, con una passione sfrenata per la musica e per la chitarra elettrica, ha iniziato ad intonare le note di uno delle colonne sonore più belle ed importanti della storia del cinema:Debora’s Theme, tratto dalla colonna sonora di Ennio Morricone per il film C’era una volta in America. Tutto iniziato per caso, immortalato dal padre con il suo cellulare, e che in poco più di 24 ore ha raggiunto circa 10mila condivisioni. CLICCA QUI PER IL VIDEO