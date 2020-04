VIDEO – Coronavirus, continua la solidarietà a Napoli: donati 170 chili di pesce alle famiglie in difficoltà

Continuano i gesti di solidarietà a Napoli, precisamente a Volla, dove gli operatori del mercato hanno donato ben 170 chili di pesce alle famiglie che si trovano in difficoltà in questo periodo. Domenica Pazzi, racconta il lavoro della sua Onlus Tabita, che si concentra principalmente nel centro storico e nei quartieri periferici di Gianturco e Pianura. “Porteremo almeno 130 buste per un bel sabato” ha dichiarato ai microfoni di Repubblica, e continua dicendo “già prima di Pasqua gli operatori del mercato di Volla ci avevano donato il pesce per tante famiglie in difficoltà. Sono stato a ringraziarli e mi hanno detto di tornare, ora ho ricevuto una nuova, grande donazione: 60 chili di cozze, 50 di alici e pesce misto per altri 70 chil”. CLICCA QUI PER IL VIDEO