VIDEO – De Laurentiis: “Koulibaly? Non è in vendita e il Barcellona non ha i soldi. Su Pjanic dico che…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta Twitch su Jijantes FC parlando della possibilità di cedere Koulibaly al Barcellona: “Credo il Barcellona non abbia i soldi attualmente per poter comprare qualcuno. Il momento dei blaugrana è abbastanza complicato ma queste domande dovete farle ai dirigenti del Barca e non a me. Kouilibaly non è in vendita, Koulibaly non si vende. Pjanic? Non dovete chiederlo a me, ma all’allenatore. Noi non facciamo scambi con nessuno, neanche a letto”.