VIDEO – De Luca diventa…Frankie HI-NRG: la canzone che spopola sul web

Il Governatore Vincenzo De Luca canta Quelli che benpensano al posto di Frankie Hi NRG MC. Non si tratta di una trovata del Presidente della Regione Campania per avvicinarsi agli amanti del rap anni ’90, ma di un ‘deep-fake’ di assoluto pregio (diciamocelo!) caricato sulla pagina YouTube di Dj Stile, ovvero Federico Ferretti. Uno di quei pezzi capaci di far gridare “Chiudete l’internèt” per il certosino impegno nel collezionare e montare, parola per parola, l’intero, velocissimo e densissimo testo di Frankie Hi NRG MC con la voce e il volto di Vincenzo De Luca, che appare cosi anche protagonista del video di uno dei brani più belli e rappresentativi di un’epoca.