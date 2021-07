VIDEO – Euro 2020, è di Schick il gol più bello: battuto Insigne

Il gol di Patrick Schick contro la Scozia è stato giudicato come il più bello di tutto Euro 2020: un tiro da centrocampo che s’infila alle spalle del portiere scozzese che nulla può. L’ex Roma ha battuto il gol di Lorenzo Insigne nel 2-1 al Belgio, quello di Chiesa dell’1-1 contro la Spagna e quello di Pogba in Svizzera-Francia 3-3. Di seguito, vi proponiamo il video:

🇨🇿🙌 After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️💥#EUROGOTT @GazpromFootball #EURO2020 pic.twitter.com/qBENMPj25b

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 14, 2021