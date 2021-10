VIDEO – Follia in Irlanda del Nord: portiere picchia il proprio compagno e viene espulso

Quello che è successo durante Glentoran-Coleraine rischia di passare alla storia in negativo. Durante il match subito dopo la rete del definitivo 2-2 del Coleraine, il portiere del Glentoran ha letteralmente perso la testa dal nervosismo. Il suo obiettivo non è però stato l’arbitro o un giocatore avversario, ma un suo stesso compagno.

Il numero uno dei padroni di casa ha infatti immediatamente puntato un suo compagno, reo di aver commesso un errore difensivo, e l’ha letteralmente aggredito sotto gli occhi sbigottiti dei presenti. Gli avversari, interdetti, non hanno potuto fare altro che assistere alla scena, mentre i compagni di squadre dei due hanno cercato di trascinare via l’iracondo portiere.

L’arbitro, di fronte ad una tale situazione totalmente insolita, non ha potuto fare altro che espellere l’estremo difensore dei padroni di casa. Di seguito il video:

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥

Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!

Watch live 👉 https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021