VIDEO – Frustalupi ad IamNaples.it: “Non era facile, ma la qualificazione è meritata. Su Ambrosino dico che…”

Il Napoli Primavera ha battuto 2-0 il Benevento in Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni ad IAMNAPLES a fine partita:

“Che ho risposta ho avuto da chi gioca meno? Ho avuto un’ottima risposta da tutti. L’obiettivo era quello di far giocare chi ha disputato meno partite e i più giovani. Si allenano tutti bene. È chiaro che il gioco non poteva essere fluido, essendoci undici giocatori nuovi. Non era facile, ma la qualificazione è meritata anche se potevamo fare qualche gol in più.

La reazione di tutta la squadra dopo la vittoria contro la Juventus? E’ chiaro che vincere a Torino contro i bianconeri ha dato entusiasmo all’inter gruppo. I ragazzi , come giusto che sia, hanno festeggiato, ma non dobbiamo esaltarci troppo perché siamo stati anche fortunati. La Juventus ha giocato in dieci tutto il secondo tempo e questo ci ha avvantaggiato. Sia noi che loro potevamo fare qualche gol in più, ma è stata una vittoria meritata. È stato un successo che ha fatto bene al gruppo perché ci volevamo riscattare dopo la sconfitta con la Sampdoria. I tre punti ci possono aiutare anche sul piano della mentalità. Non dobbiamo esaltarci troppo perché il nostro obiettivo è la permenenza nel campionato di Primavera 1. Dobbiamo crescere sia individualmente che come squadra.

Cioffi? Non è ancora in condizione, anzi l’ho fatto giocare pure qualche minuto in più di quello che poteva fare perché Pesce aveva i crampi. Si è allenato con noi solo da tre giorni. E’ un giocatore molto importante e spero che appena starà bene ci dia quel qualcosa in più.

Una vittoria con il Pescara potrebbe lanciare la squadra verso un altro obiettivo che non sia la salvezza? No, dobbiamo volare bassi e stare concentrati partita per partita. Dobbiamo giocare con il Pescara per miglioare sia le prestazioni, che sono figlie anche della casualità, che i risultati. Dobbiamo restare tranquilli e migliorare sempre sia singolarmente che come squadra. Non dobbiamo dimenticare che il Napoli arriva dalla Primavera 2. Un primo bilancio lo si potrà fare a termine del girone di andata.

Ambrosino? Ha grandissimi margini, come tutta la squadra, di miglioramento. Sta andando bene, ma è anche merito della squadra che gli permette di giocare così. E’ stato bravo a segnare, ma poteva fare anche qualche gol in più. Non bisogna guardare solo i gol realizzati, ma deve giocare. come tutti, anche per il team.

I 2004 ? Saranno un po’, ovviamente penalizzati, visto che l’annata della Primavera riguarda i 2003, ma si devono far trovar pronti e crescere come hanno fatto oggi. Gioielli? E’ andato bene oggi”.