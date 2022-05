VIDEO – Frustalupi: “Era una gara da pareggio fino all’espulsione di Ambrosino. Sui play-out dico che…”

Ecco le dichiarazioni di Nicolò Frustalupi dopo la sconfitta del suo Napoli Primavera contro il Verona: “Eravamo partiti come meglio non si poteva sperare. Abbiamo subito rovinato il vantaggio, concendo un rigore. Nel primo tempo, forse, potevamo essere più precisi. Era una gara da pareggio fino all’espulsione di Ambrosino. Play-out contro il Genoa? Bisogna rimboccarsi le maniche e tirarsi su. Li avremmo evitati ovviamente, ma ci siamo fini e dobbiamo farli al meglio per cercare di salvarsi. I ragazzi sono un po’ delusi ma per la gara di oggi posso dire poco ai ragazzi, mentre abbiamo sbagliato contro la Spal. Spavone trequartista? L’ho rimesso nel suo ruolo, ci sono tante assenze e sapete che facciamo fatica quando non ci sono alcuni giocatori. Ingenuità da evitare? Credo che siamo la squadra più giovane del torneo, abbiamo fatto giocare tanti 2004. Espulsione di Ambrosino? Prima cosa non deve predere l’ammonizione al secondo minuto e seconda cosa non deve fare quel fallo, se sai che sei già ammonito. Gara contro il Genoa? Ambrosino non ci sarà e Cioffi e Mané non recupereranno. Undici li troverò per farli giocare. Sarà una gara dura, perchè il Genoa è squadra esperta ed ha tanti calciatori grandi per la categoria. Dovremo fare al massimo delle nostre possibilità”.