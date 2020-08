VIDEO – Gattuso: ”Pirlo mister della Juve? Sono cazzi suoi…”

“Pirlo? Adesso sono ca**i suoi”. Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha riservato un pensiero all’amico Andrea Pirlo, che da ieri è il nuovo allenatore della Juventus. Come sempre, Ringhio non è banale e riesce ad andare oltre la delusione per l’eliminazione con una battuta nel corso della sua intervista a Sky Sport:

“Beato lui che ha cominciato subito alla Juventus, io ho detto così perché il mestiere è difficile. Bisogna studiare, lavorare, si dorme poco, non basta aver fatto una grande carriera. Un grande in bocca al lupo a Pirlo. Penso che chi è stato un grande calciatore deve togliersi il prima possibili i grandi del calciatore. Questo mestiere non si fa solo leggendo i libri. Capello è in studio e può dirlo. E’ difficile come lavoro, non c’entra nulla aver fatto il giocatore”. (CLICCA QUI PER GUARDARE IL SUO VIDEO)