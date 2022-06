VIDEO – Genoa-Napoli 0-0: 15 anni dalla promozione in Serie A

Una Serie B molto più simile alla Serie A dei giorni nostri. Squadroni come Juventus, Napoli, Genoa, Bologna e chi più ne ha più ne metta. Oggi, 10 giugno 2022, sono 15 anni dalla promozione in Serie A conquistata a Marassi insieme al Genoa, in uno 0-0 combattutissimo e ancor più soddisfacente al fischio finale. Grazie anche al pareggio tra Piacenza e Triestina, entrambe furono promosse in Serie A insieme alla Juventus.

Una lunga cavalcata della squadra di Edy Reja, una grande gioia per i tifosi del Napoli. Soprattutto per la generazione post-Maradona che aveva vissuto appieno il fallimento. Questo un video trovato sul web.