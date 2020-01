Video hot in rete: il Malaga sospende l’allenatore Victor Sanchez

Momento complesso, per il Malaga, che sportivamente non vive un grande periodo. Attualmente in seconda divisione spagnola, lotta per non retrocedere e in una simile situazione la società ha deciso di sospendere l’allenatore Victor Sanchez Del Amo, a causa di un video dai contenuti sessuali che lo ritrae e che è stato diffuso a sua insaputa sui social network. “Sulla base degli eventi recentemente scoperti che non sono stati ancora verificati, il Malaga sospende dalle sue funzioni con effetto immediato l’allenatore Victor Sanchez del Amo fino a quando non verrà svolta un’indagine completa. Saranno fornite maggiori informazioni appena si chiariranno i fatti” ha comunicato il club.

Attraverso i propri profili social, Sanchez si è difeso così: “Vi informo che sono vittima di un reato contro la mia intimità con molestie ed estorsione. La questione è in mano alla polizia e io farò in modo di seguire le loro istruzioni. Ad ogni modo, voglio informare che condividere o diffondere un contenuto intimo di qualsiasi persona senza il suo consenso è un reato, che sia tramite social, messaggi o qualunque altra forma secondo quanto stabilisce l’articolo 97 del Codice Penale, con pene per coloro che diffondano contenuti personali senza il consenso della persona coinvolta. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno”.

Anche Luis Rubiales, presidente della RFEF (federcalcio spagnola), ha mostrato il proprio sostegno all’allenatore. “Un gran professionista come Victor Sanchez ha tutto il mio appoggio. L’intimità è un diritto inviolabile. Utilizzare mezzi illeciti per infrangerla è immorale e penalmente perseguibile. E che un terzo se ne approfitti non ha un nome. Inoltre anche darle diffusione costituisce un reato” si legge sul profilo Twitter di Rubiales, che ora si trova in Arabia Saudita dove si giocherà il quadrangolare che assegna la Supercoppa di Spagna.