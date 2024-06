VIDEO IAMNAPLES – Costanzo (All.Micri Under 14) all’8 edizione Trofeo AEG: “L’obiettivo è costruire il percorso ai ragazzi”

Nel corso dell’Ottava edizione del Trofeo AEG abbiamo intervistato Antonio Costanzo, allenatore del Micri Under 14. Ci troviamo al Centro Sportivo San Michele, nella ‘casa’ del Micri Calcio. Tanti club professionisti partecipano all’evento, e abbiamo parlato con il tecnico della squadra Under 14, non partecipante comunque al torneo.

Ecco le parole del tecnico ad Iamnaples.it: “Tornei come questi si vivono con la stessa intensità e le stesse emozioni che viviamo quando siamo impegnati sul campo da gioco. Ovviamente siamo più liberi, non siamo legati a risultati e prestazioni ma è bello vedere tanti ragazzi da tutta Italia impegnati nel nostro centro a Volla. Il torneo internazionale a Savona? Ad inizio anno quando il presidente mi ha aperto a questa possibilità ho subito accettato, li conosci nuove organizzazione e i miei ragazzi hanno acquisito quel pizzico di professionalità che a società dilettantistiche a volte manca. È stato un torneo bello e organizzato in maniera eccellente”

Vittorie di scuole calcio contro club professionisti, di chi è il merito? “Credo che la risposta sia nel mezzo, le squadre professionistiche quando vengono in Campania affrontano squadre con quella grinta in più che aiuta tutte le parti in causa, dieci anni fa invitare Bologna, Spal e Torino o lo stesso Napoli e Benevento in un torneo internazionale in Campania era quasi impossibile. Con i sacrifici si riesce a vedere tutto questo e in maniera impeccabile”.

Ogni anno alla Micri dà una vetrina tra divertimento e mettere in mostra nuovi talenti: “Bisogna organizzare tutto con estrema sincerità per i ragazzi e per le proprie famiglie. Tutti fanno sacrifici e noi qui diamo determinate regole per aiutarli nello sviluppo verso i professionisti, poi ovviamente chi decide è sempre il campo. Noi non abbiamo bacchetta magica, non siamo santi o madonne, noi costruiamo il percorso e la strada va fatta dai ragazzi”.

Ecco il video di Iamnaples.it: