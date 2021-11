VIDEO IAMNAPLES – Giuffredi: “Noi del calcio privilegiati, un piacere aiutare il Percorso Maddaloni”

Lo sport fornisce da sempre valori fondamentali che educa chi lo pratica a migliorarsi. In alcuni casi addirittura può essere una vera e propria ancora di salvezza per evitare brutte strade per chi vive in territori difficili come quello di Scampia.

Con questo intendo il judoka Gianni Maddaloni, il procuratore sportivo Mario Giuffredi (e la sua Marat Football Management), la scuola calcio locale fondata dal difensore del Torino Armando Izzo e Diego Armando Maradona Junior hanno tenuto quest’oggi un evento in cui calcio e judo si sono uniti a sostegno di questa straordinaria causa. Per l’occasione, Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni di IamNaples per illustrare la finalità dell’iniziativa “Il calcio aiuta il Percorso Maddaloni”.