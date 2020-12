VIDEO IAMNAPLES – I campioni Bruscolotti e Giordano onorano Maradona con uno striscione al murales dei Quartieri Spagnoli

La storia che fa visita alla storia. Ebbene sì. Non poteva mancare l’omaggio di Bruno Giordano e dell’ex capitano Beppe Bruscolotti a Diego Armando Maradona. I due, protagonisti dei successi del Napoli degli anni ’80, hanno visitato il murales di Diego ai Quartieri Spagnoli, portando anche uno striscione realizzato da un tifoso. Giordano venne acquistato dalla Lazio per volere del Pibe de Oro, che voleva rinforzare la squadra per vincere il campionato. L’attaccante italiano con la maglia partenopea ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia nella stagione 1986/87, conquistando uno storico double che fino a quel momento era riuscito solo a Juventus e Torino. Giordano compose, insieme a Maradona e a Careca, la ‘Ma.Gi.Ca’, che sfiorò la vittoria dello scudetto nel 1987/88, perso solo contro il Milan di Sacchi. Bruscolotti, invece, per riconoscenza verso la grandezza dell’argentino, gli cedette la fascia di capitano per conquistare il tanto bramato campionato. Una vita al Napoli, con uno splendido gol in semifinale di Coppa delle Coppe contro l’Anderlecht dieci anni prima dello scudetto, il quale fu la vera e propria ciliegina sulla torta della sua esperienza azzurra, terminata con 511 presenze e 11 gol.

Di seguito, il video di IamNaples.it della visita al murales di Maradona.