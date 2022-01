VIDEO IAMNAPLES.IT – Dinamo Bucarest-FCSB, un derby infuocato

Grande spettacolo sugli spalti tra Dinamo Bucarest e FCSB allo Stadionul Dinamo. La Steaua ha vinto 0-3, ma i tifosi della squadra ‘di casa’ non escono sconfitti, anzi. Una coreografia paurosa e l’apporto dei tifosi sono stati eccezionali. Alcuni, anche molto anziani, in piedi a incoraggiare la propria squadra per oltre 90’, anche sotto di un uomo e di tre gol. Da segnalare anche dei ragazzini di sette massimo otto anni con dei fumogeni in tribuna. E un accenno di rissa con tentata invasione di campo, sedata dalle forze dell’ordine anche se con un po’ di fatica. La Dinamo resta in fondo alla classifica, con sole tre vittorie su ventitré. La Steaua prova a rilanciarsi nella corsa al titolo, anche se il vantaggio del Cluj è ancora consistente. Al termine di questo derby, però, la cosa meno interessante è proprio il campo oltre che il risultato. I tifosi e l’atmosfera sono stati i veri protagonisti di uno spettacolo fuori dall’ordinario, che ha permesso ai presenti di godere dal punto di vista calcistico. A fine partita, entrambe le curve hanno applaudito i propri calciatori.