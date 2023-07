VIDEO IAMNAPLES.IT – Garcia: “Osimhen vuole restare con noi. Per Sinatti mi dispiace”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della permanenza di Osimhen e dell’addio del preparatore atletico Francesco Sinatti:

“Osimhen vuole rimanere con noi, vuole fare grandi cose. Mi spiace per Sinatti, gli ho proposto di rimanere al fianco di Rongoni, ha detto che non aveva l’energia giusta per farlo, è un peccato. Le mie squadre devono avere il piano B, anche C per vincere le partite. Un allenatore vuole avere sempre la rosa al completo il prima possibile, abbiamo tutto il tempo per avere il difensore centrale idoneo. Il club ci lavora da tempo, abbiamo varie possibilità, vogliamo essere sicuri al 100%, c’è anche l’aspetto economico, non c’è fretta. La mia rosa attuale? Non c’è niente in particolare, sono tutti attenti e motivati, c’è stato ritmo e duelli già oggi, hanno fame. Questo gruppo ha tanti giovani che devono farmi vedere qualcosa, non vedo l’ora che arrivino i giocatori impegnati in Nazionale”.