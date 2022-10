VIDEO IAMNAPLES.IT – Napoli Primavera, Frustalupi: “Rammarico per non aver chiuso la gara. Grande prestazione”

Nicolò Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato dopo l’1-1 con l’Ajax:

Amarezza per il pareggio – “C’è amarezza per mancata concretezza in attacco. L’Ajax è una squadra fenomenale, i ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale. Devo fargli i complimenti, piuttosto non siamo riusciti a fare il secondo gol. Contro queste squadre ci può essere sempre una giocata come quella del pareggio, che ti mette in difficoltà. L’attaccante è stato bravissimo a saltare diversi giocatori e a far gol. Noi ci dobbiamo solo rammaricare di non aver fatto il secondo gol. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, è una prestazione incredibile. Potevamo vincere, ma dobbiamo essere estremamente soddisfatti. Questa squadra ha dato tutto e fatto una gran partita“.

Gli insegnamenti di questa partita – “Credo che hanno imparato, rispetto all’andata, che se diamo tutto e siamo sul pezzo, facendo le cose come le prepariamo, possiamo tenere testa a tutti. All’andata hanno pagato un po’ l’emozione di giocare contro questa grande squadra, in uno stadio importante. E’ stata una partita diversa. Qui abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti“.

Più personalità – “Sicuramente, però come ho detto prima non è facile andare in questi stadi per questi ragazzi. Le prime esperienze internazionali, qui in casa sono abituati a giocare sul sintetico, là c’era il terreno in erba… Insomma, tante difficoltà che non erano abituati ad affrontare. Oggi la partita è andata benissimo e sono soddisfatto“.