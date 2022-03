Il Napoli questa sera affronterà il Milan in uno scontro diretto importantissimo allo Stadio Maradona. Il risultato dirà tanto su quella che sarà la corsa scudetto, visto che l’Inter ha agevolmente battuto la Salernitana per 5-0. Ma c’è un altro Napoli-Milan che si sta giocando in questo momento: è quello in Primavera 1, dov’è accorsa anche una delegazione di Ultras per sostenere gli azzurrini al Piccolo di Cercola. Di seguito, il video.