Il Napoli questo pomeriggio è sceso in campo al Piccolo di Cercola per la 4^ giornata del campionato Primavera 1 contro il Pescara. La scorsa giornata era arrivata la vittoria per 1-2 in trasferta contro la Juventus. Un successo a cui gli azzurrini non hanno saputo dare continuità, vista la sconfitta per 1-3. Di seguito, gli highlights di IamNaples.it.