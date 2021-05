Il Napoli Primavera è sceso in campo allo Stadio Piccolo di Cercola, per la partita contro il Lecce. Per i ragazzi di mister Cascione è arrivata la sconfitta per 1-2. Un primo tempo scoppiettante, coi salentini in vantaggio di due gol già dopo 11′ grazie ai gol di Bachnoah e Felici su rigore. Per il Napoli, a segno Valerio Labriola al 41′. Di seguito, gli highlights della partita di IamNaples.it.

Ciro Troise e Giovanni Annunziata