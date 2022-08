VIDEO IAMNAPLES.IT – Raspadori arrivato a Villa Stuart, che accoglienza dei tifosi!

Giacomo Raspadori è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027. L’operazione col Sassuolo è stata chiusa in prestito con obbligo di riscatto, 35 milioni di euro complessivi, compresi i bonus. L’attaccante in maglia azzurra guadagnerà 2,5 milioni di euro a stagione. Tanta felicità per i tifosi partenopei arrivato all’esterno della clinica, è partito il coro: “E’ arrivato Raspadori e per voi sono dolori”. Di seguito, il video dell’arrivo di Raspadori dal nostro inviato Pompilio Salerno.