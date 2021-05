VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 17, Napoli-Frosinone 4-3: Ecco gli highlights del match

Under 17, Napoli-Frosinone 4-3

Partita pazza quella tra Napoli e Frosinone Under 17 al Centro Sportivo Kennedy che si chiude con la vittoria degli azzurri che continuano a lottare e credere alla qualificazione ai quarti di finale di categoria. In vantaggio di 3 gol ed un uomo il Napoli di Carnevale si fa recuperare dal Frosinone in 15 minuti, ma al 75′ ci pensa Giannini a mettere le cose in chiaro portando di nuovo i partenopei in vantaggio

Ecco gli highlights del match dell’Under 17:

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise