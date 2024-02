VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 17, Napoli-Modena 2-5: Ecco gli highlights del match

Il Napoli non riesce a fare punti in casa contro il Modena che mette a segno una cinquina nella partita delle 11 al Centro Sportivo Kennedy. I partenopei partono bene e vanno subito in vantaggio con Picca ma in 10 minuti il Modena reagisce e ribalta il risultato. Il primo tempo si conclude in parità grazie ad una rete di D. Distratto che approfitta di un grave errore della difesa modenese. Nella ripresa non c’è partita, solo una squadra in campo con il Modena che mette a segno 3 gol grazie anche ad un Napoli ridotto in 10 causa espulsione di Lieto.

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise