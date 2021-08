Oltre alla prima squadra del Napoli maschile -e la Primavera che ha concluso il ritiro pochi giorni fa-, l’Abruzzo sta ospitando anche il Napoli Femminile. La squadra di Pistolesi si è radunata a Rivisondoli per preparare la nuova stagione, con l’obiettivo di conquistare la salvezza per il secondo anno consecutivo. Tanti sono i volti nuovi arrivati in questa nuova stagione: Marie Aurelle Awona, Heden Corrado, Emma Severini, Martina Toniolo, Sofia Colombo, Yolanda Aguirre, Maddalena Porcarelli e Gimena Blanco sono solo alcune delle nuove calciatrici che hanno iniziato a vestire l’azzurro in questa sessione di mercato.

C’è sempre Eleonora Goldoni, probabilmente la calciatrice più famosa della squadra a livello nazionale, anche per il suo passato nell’Inter. Questo pomeriggio si è svolto l’allenamento allo Stadio Comunale di Rivisondoli, e le telecamere di IamNaples.it hanno intercettato la sessione svolta da Pistolesi e il suo staff. Una sorta di viaggio in un mondo ancora abbastanza sconosciuto a Napoli più che in Italia, dove si stanno via via affermando realtà come Juventus, Milan, Fiorentina e Roma. L’idea è quella di promuovere lo sviluppo del calcio femminile in una città complicata per diversi aspetti, ma capace sempre -la storia insegna- di abbattere le barriere e accogliere il nuovo che avanza. Il calcio femminile è una realtà e la squadra del Napoli ha voglia di crescere e affermarsi in Serie A. Sono in totale dieci le nazionalità presenti nella rosa azzurra. Un mix di esperienza e gioventù, con la trentaquattrenne argentina Blanco che fa trasparire sicurezza e amore per Diego Armando Maradona, e di conseguenza per il Gioco.

Nico Bastone