VIDEO IAMNAPLES – Torneo Pasquale Miele, Giacomo Di Franco: “Bellissima iniziativa, ma è solo un punto di partenza”

In questi giorni al Centro Sportivo Ester di Barra si sta tenendo la quarta edizione del ‘Torneo Pasquale Miele’. La redazione di IamNaples.it ha intervistato Giacomo Di Franco, imprenditore e tra gli sponsor di questa bellissima iniziativa: “Sno nato in questo quartiere degradato perchè, purtroppo, la realtà è questa. Ma, nonostante questo, Vincenzo Russo e Giuseppe Bevilacqua hanno fatto una piccola bella impresa ad organizzare questo torneo. Complimenti a loro che, in questa piccola realtà, sono riusciti a far venire quattro squadre professionistiche. Che valore ha questo torneo giovanile per un quartiere come Barra? E’ una bella iniziativa, ma è un punto di partenza. Questo è un messaggio alle Istituzioni, le quali ci devono dare una mano. Noi, nel nostro piccolo, ci stiamo impegnando. Impressioni su queste gare? Sono nato su questo campo, mia mamma mi lasciava qui a divertirmi: ho la pelle d’oca a guardare questi ragazzi qui”.