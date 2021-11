VIDEO – In vendita la Limited Edition Maradona azzurra, il Napoli la indosserà stasera

La SSC Napoli comunica, attraverso i suoi canali social, che è in vendita la Limited Edition Maradona azzurra. Dopo la bianca e la blu scuso si completa così il trittico di maglia annunciate per onorare la memoria di Maradona. La maglia verrà indossata per il match contro la Lazio.

The limited edition Maradona Game shirt is out now!

👇

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/mB78ZQhJ4b

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/IwzVF4BxqG 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7mT4PYtNJb — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 28, 2021