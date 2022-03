Davvero incredibile quanto successo durante il derby di Rosario tra il Newell’s Old Boys e il Rosario Central. Poco prima dell’inizio del match è esplosa una granata in campo. A causa di questo fatto il match è iniziato in ritardo. Il video dell’accaduto è stato postato dai social del Newell’s.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6 — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) March 20, 2022