VIDEO – Italia, spopola il tormentone de ‘Gli Autogol’: Coro Azzurro primo in tendenza

“CORO AZZURRO”, l’inno tormentone per Euro2020 de Gli Autogol con Dj Matrix e Ludwig feat. Arisa (prodotto da DJ Matrix e distribuito Sony Music) supera il milione di streaming su Spotify a pochi giorni dall’uscita, il video spopola su tutte le piattaforme digitali e social con oltre 4 milioni di visualizzazioni e primo in tendenza su YouTube per tutta le settimana dell’uscita, scansando dal primo posto, ironia della sorte, proprio un altro video parodistico de Gli Autogol.

Non solo… il video dell’inno che sta accompagnando la Nazionale durante Euro2020, è stato scelto da Rai Sport come intro per “Notti Europee”, programma in onda tutti i giorni in seconda serata su Rai Uno.

Non resta che imparare i passi e il testo di “CORO AZZURRO” in attesa di poterlo cantare durante questa estate di calcio.

Il trio comico sportivo Gli Autogol, formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro “Rollo” Trolli nasce nel 2008. Cresciuti a pochi km di distanza si incontrano per caso nella compagnia teatrale della parrocchia, della quale fanno parte. Inizia così la loro amicizia che li porterà prima in radio, poi sul web e infine in tv.

Dopo gli esordi a Radio Ticino Pavia, le loro imitazioni e parodie diventano popolari grazie a YouTube. Sono stabilmente sul podio nelle classifiche dei video creator e dei web influencer più seguiti d’Italia. Dal giugno 2014 a dicembre 2020 conducono ogni weekend il programma “105 Autogol” su Radio 105. A gennaio 2021 fanno il loro esordio a Radio Rai 2 con il programma “L’invasione de Gli Autogol”, programma in onda durante il Festival di Sanremo 2021, durante il quale Gli Autogol tra uno sketch e un’imitazione intervistavano i cantanti in gara. Attualmente sono in onda con L’invasione de Gli Autogol tutti i sabato. Nel 2017 esce il loro primo progetto musicale “Baila como El Papu” che ha raggiunto milioni di streaming e più di 45 milioni di views su Youtube. Diventando Disco d’oro. Protagonista del video della hit è il calciatore Alejandro Papu Gomez che insieme con Gli Autogol balla la Papu Dance. Ospiti fissi di diverse trasmissioni televisive, tra cui La Domenica Sportiva e Tiki Taka. Da Gennaio 2021 sono fissi a Dribbling su Rai2 e spesso in onda su Skysport. Nel 2016 hanno pubblicato il loro primo libro: Storia Buffa dello sport e nel 2020 il libro: Il calcio (non) è una cosa seria (Piemme).

Grazie alle parodie calcistiche e agli sketch scritte, girate e interpretate sempre in prima persona, che Gli Autogol occupano il secondo posto della classica Sensemakers di Prima Comunicazione, degli influencer più seguiti in Italia, davanti a loro solo Chiara Ferragni, e il terzo posto nella classifica dei video creator, con oltre 18,8 milioni di video views e 23,4 milioni di interazioni. Numeri sempre in aumento e che da gennaio 2020 a oggi, nonostante il lockdown e lo stop delle competizioni sportive, sono cresciuti esponenzialmente e che confermano l’affetto e l’apprezzamento del pubblico.